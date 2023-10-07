大陸一名中科院博士辭職開民宿並表示：「精神上的富足大於創業的焦慮。」此舉引發全網譁然、議論紛紛，而民宿老闆父母也看法不一，母親聽到辭職創業是相當開心的，覺得馬上要發大財，父親卻痛批：「這20多年的書白讀了。」

綜合大陸媒體報導，這間民宿位於山東青島嶗山，一推開門就是大海，可以直接躺在房間看日出、看星空，去年8月剛開業，均價就有人民幣2500元（約為新台幣11200元）一晚，相當不便宜。對於捨棄「中科院」離職創業，黃姓民宿老闆表示，這是因為「我開始逐漸找不到提升自己價值的路徑，職場這條路越來越使我感到焦慮，我要求自己必須做出改變。」

民宿位於山東青島嶗山，一推開門就是大海，可以直接躺在房間看日出、看星空。（圖／翻攝自新浪新聞）

黃老闆向媒體提到，以前高考考上復旦大學，大四順利保研到中國科學院，然後讀完碩士讀博士，所學的專業都是家人幫他填的，也就是說，以前看起來光鮮亮麗的人生，不過是他人的設定，並非自己的選擇。不過他也承認，依照一般人的思維，讀到博士畢業應該是從事科學研究或教學工作，去公司、企業單位就業都可以，他的同學畢業就進入顧問公司，現在已經年薪80~90萬了；有的做到「大廠」中高階主管，年薪破百萬；還有人在很好的大學裡任教，非常光鮮亮麗，這些都符合正常人對博士前途的認知。

而博士去開民宿讓人感到可惜，這是因為學歷並非開民宿的門檻，連他爸在聽聞他辭職開民宿的消息後，「覺得我這20年的書都白讀了」。不過，黃老闆認為，教育對人最大的影響在於邏輯思考及世界觀，「我不覺得我上完博士怎麼樣了！」

網友看法也相當兩極，「他非常務實，這不是追求理想，是真真實實的做生意，相當辛苦。」、「他透過自身的努力獲得這些，有權利浪費。但這就是浪費，一個高不成低不就的人。」這些網友的評論並沒有影響道他，他不認為博士光環和創業開民宿之間有衝突，他說：「我覺得教育對人最大的影響在於思維方式、邏輯思考以及世界觀。」開民宿是做單純的商業項目，不是出於情懷，而是期待做成品牌，在全國各地風景好的位置都有分店，也希望外界不必為了一位博士開了一間民宿而驚訝。