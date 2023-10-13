雲林縣今年國際偶戲節有來自德國、荷蘭、義大利及哥倫比亞朋友來熱鬧，雲林縣府今（13日）與美國西北木偶中心簽署合作備忘錄。（周麗蘭攝）

全臺灣第一座國立布袋戲傳習中心將在雲林啟用，雲林縣這一年來積極使布袋戲與國際偶戲接軌，今（13日）與美國西北木偶中心簽署合作備忘錄，該中心館長卡特表示，以後全世界偶戲界的朋友就知道來雲林了，感謝張縣長想那麼遠了。

美國西北木偶中心（North West Puppet Center）館長卡特（Dmitri Carter）以中文表示，去年第一次來雲林，才知道有很多好朋友在這裡，很高興未來有更多交流的機會，他也會介紹全世界的朋友來雲林看布袋戲，全世界演木偶戲的人都知道要看台灣的布袋戲，技術都是很厲害的，但他們不知道要去哪裡看、怎麼去，現在知道可以來雲林了！

卡特說，感謝張縣長想到那麼遠的事，因為這件事情不是馬上能做成功，明年雲林縣的布袋戲研習中心就要啟用，這是一個很好的機會，希望簽訂合作備忘錄能夠讓木偶藝術愈來愈來愈棒。

張麗善表示，近一年來她代表雲林縣府與有布袋戲、有木偶的國家繼續來簽訂合作備忘錄，除了與國內的12個縣市來結盟「偶戲大聯盟」、與國立臺灣戲曲中心簽合作備忘錄，也遠赴法國國立戲曲中心簽訂MOU，現已加入偶戲友善城市的國際聯盟「AVIAMA」，未來努力的目標是使布袋戲及偶戲在重要慶典中擔任非常重要的表演藝術。

文觀處長陳璧君說，雲林國際偶戲節持續創新也不斷跟國際接軌，未來除培育傳習中心人才外，在辦理偶戲節、國際策展、研究論壇都會積極與外國同業積極交流互動，讓台灣傳統布袋戲不斷地創新，永續延續下去。