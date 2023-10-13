「家」是人住的地方，因此應以「以人為本」的態度建造卓越建築，而一向追求認真、進化的勝麗建設，將台北信義區的豪宅美學概念，複製到雲林斗六，構築三代可以共享的輕奢精品宅「勝麗進行曲」，為斗六開啟新興居住樂章。

勝麗建設副總丁健展表示，公司在十多年來已累積2千多戶的作品，直接複製大都會的軟硬體服務，到苗栗、雲林等台灣二線城市，進而縮小建築的城鄉差距，這是勝麗建設十多年來努力經營的方針；並希望購買勝麗作品的住戶能夠擁有幸福的人生，因此會時刻勉勵同仁們做好服務，因為我們在做一個創造幸福的產業。

勝麗建設副總丁健展表示，希望購買勝麗作品的住戶能夠擁有幸福的人生。(中時新聞網攝)

專案經理洪德興表示，雲林雖然是台灣老化人口較嚴重的區域，但斗六擁有得天獨厚的利多。斗六是重要的交通樞紐，因此擁有四通發達的便利性，更匯聚斗六工業區、雲林科學園區等科技及傳統工業；前2年，國際大廠Google更在這裡購入六萬多坪的土地，目前土地開發已進入環評階段，可為斗六帶來完整的發展空間。

洪德興指出，「勝麗進行曲」在624坪的土地上，只蓋了240多坪，剩餘的空間配合區域優勢，像是棒球場、水資源公園、雲林溪的綠化步道，一同形成完整的綠帶，提供住戶幅員遼闊的居住環境。學區的部分，區域內有正心中學，是許多彰化、雲林及嘉義的家長指名就讀的明星學校；生活機能則是鄰近西平路商圈及家樂福商圈，車程5分鐘皆能抵達，兼顧便利性及舒適性。

專案經理洪德興表示，區域內有正心中學，是許多彰化、雲林及嘉義的家長指名就讀的明星學校。(中時新聞網攝)

「勝麗進行曲」總共規劃88戶，樓層規劃地上12層、地下2層，坪數房型規劃為27-39坪2至3房，每戶皆為三面採光、衛浴開窗，這樣的規劃在斗六非常稀有，尤其在疫情之後，特別注重防疫及安全維護，在建材的品質上也大有提升。公設除了配有VAF及全棟淨水之外，電梯也有除菌設備，住戶回家前都能先經過消毒清潔；各戶建材皆採用TOTO衛浴設備、櫻花廚具，以及太格木地板搭配降噪功能，減少噪音擾鄰問題。

「勝麗進行曲」坪數房型規劃為27-39坪2至3房。(中時新聞網攝)

洪德興表示，勝麗建設將台中規劃大樓的經驗移植到斗六，希望這樣的規劃可以帶給斗六居民驚豔感，遠離都會喧囂，卻同步接軌精華生活圈，享受幸福的美好人生。