平均地權條例修法上路後，首波內政部聯合稽查報告出爐，違規率達43％。內政部長林右昌今（11）日指出，本次共稽查56個預售案場，查獲24個建案違規，較三年前首次稽查高達九成違規的慘況，明顯改善。

內政部在日前聯合行政院消保處、公平會、國稅局及全台19個縣市政府，於雙十連假前夕，無預警發動中央地方預售屋聯合稽查。

2020年內政部辦理第一次聯合稽查，當時有高達九成的預售建案均違規；林右昌指出，本次聯合稽查為今年7月平均地權條例修法上路後首次辦理，共稽查56個預售屋建案銷售案場，初步發現24個建案違規，約占全部建案四成。

內政部指出，稽查建案中有52個建案使用紅單（購屋預約單），依規定不得約定有保留出售或不利買方等事項，經查其中5個建案有違反規定情形，將按其違規紅單戶數每戶處15～100萬元。

另，依規定銷售預售屋業者在銷售前，應先將「預售屋資訊及買賣定型化契約」報地方政府備查，這次稽查結果發現，有1個建案未報備查即進行銷售，將處3～15萬元。

此外，在本次稽查也初步發現，有3個建案業者疑似在廣告或銷售文件上有引人錯誤之虞，例如：平面配置圖廣告將管委會使用空間，違規變相作為遊戲室、健身房、瑜珈室等公共設施使用，將由縣市政府依規定程序移送公平會依公平交易法規定查處。

在代銷業管理規定部分，本次稽查發現有1個建案代銷業者「未置專任經紀人」，另有1個建案代銷業者在「廣告中未註明業者名稱」，將開罰6～30萬元。

同時，也發現有15個建案銷售中心或樣品屋未取得合法建築使用文件，將依建築法等規定，要求業者限期改善或裁罰。

內政部提到，配合平均地權條例修法新增「限制預售屋換約」之規定，經查未發現建案業者有協助買方違規辦理換約或廣告情形；而在「禁止不動產炒作」稽查項目中，56個抽驗案場也均未查獲有涉及炒作之具體事證。

從違規類型來看，以代銷業者違反「代銷業者須設置專任經紀人」等管理規定情形，達29.4％最高。