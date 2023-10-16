我們常用「世事難料」、「一波未平一波又起」，來形容世間事的無常，十月七日讓全球不知所措的以色列加薩走廊爆發大規模戰爭，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯突然發動武裝攻擊，數千枚火箭從加薩彷彿暴雨般射向以色列境內，哈瑪斯部隊以各種方式突破邊境圍籬，大肆殺戮，攻擊平民，擄走士兵，被綁架者淪為人肉籌碼，以色列立即展開報復，這是一九七三年贖罪日戰爭以來規模最大的戰事，目前仍在持續發展中。

金融市場表現很淡定

繼去年二月二十四日俄羅斯入侵烏克蘭，迄今戰爭仍未平息，矢板明夫先生列出世界四大火藥庫已經引爆兩個，除了俄烏，現在是以色列，接下來在印太地區，南北韓及台灣海峽都成了高風險區，台灣在國慶日正好面對這個巨大衝擊，難得一見的中華民國旗海四處飄揚。

在十月七日事件那一刻，全球媒體都緊盯金融市場接下來可能的發展，大家按過去的經驗一定想到債券殖利率飆高、美元大漲、黃金大漲、股票大跌、油價及原物料大漲，這是一貫思維模式，哈瑪斯與以色列的戰爭仍在僵持中，以色列宣稱已擊斃一五○○名哈瑪斯民兵，加薩南端出口已遭封閉，以色列對這個地區採取斷水、斷電措施，看起來這個堅壁清野會打到山窮水盡為止。

不過金融市場卻表現很淡定，第一個先看美元，美元指數在戰事前最高來到一○七．三四八，其後連跌三天，到十日為止，美元指數收在一○五．七六九，算是這一波漲勢的波段低點，這個走勢跟大家想像的不一樣。

第二個是債市殖利率，大家認為戰爭債市殖利率一定會飆高，在十月七日之前，美國十年期公債殖利率飆升到四．八四二％，三○年債跑到四．九四二％，兩年債跑到五．○一九％，戰爭發生後，十年債殖利率回落到四．六三％，三○年債回到四．八六八％，兩年債四．九三％，債券價格反而上揚，這個結果跟大家想的不一樣，最大原因是，戰爭可能影響美國Fed升息的決議，十一月升息可能暫時停住，債市的殖利率也跟著回落，美元指數也隨即走低。

三是油價，戰爭爆發後，油價一度大漲逾五％，不過到十日，西德州原油收在八五．七九美元，北海布蘭特收在八七．七二美元，距離九月十八日的高點九二．二五美元及九四．五五美元有一段距離，這場戰爭爆發後，外媒部指向哈瑪斯背後有伊朗撐腰，但伊朗第一時間否認，埃及也配合邊境管制，看起來大規模的中東危機不會發生，油價在俄、伊聯合減產已經漲了一波，這次以色列危機，油價漲幅相對有限。

四是大家在每一次戰爭都會想到黃金，在戰爭之前，金價其實已經從二○六一．八九四跌到一八一六．一九美元，黃金已經跌了一段，這次金價在戰爭前一八三四．七美元拉升到一八七五．三美元，漲幅並不大，其他農產品價格也沒有太大波動，連虛擬貨幣的比特幣也在二七四五二美元，價格也很平穩。

五是市場信心指標ＶＩＸ（恐慌指數），在戰爭前，ＶＩＸ最高來到十九．七八，九日是十七．七，十日是十七．○三，看起來波動不大，我特別把戰爭發生後框列出來，結果發現市場上大家習慣用過去的數字或經驗法則來判斷，台灣媒體甚至推斷全球股市大跌，台灣國慶日後的股市恐怕凶多吉少！

軍工股完成中段整理

現在讓我們來檢視一下，美國股市是七日、九日、十日連續上漲三天，歐洲是九日下跌，十日上漲，日經休市後，十日大漲七五一點，香港股市與國際連動也連漲三天，只有中國在十一長假後，Ａ股連續兩個交易日下跌，從全球股市的反應，台股十一日的交易並未受到以色列戰爭的衝擊。

戰爭帶來的板塊衝擊比較大，美股的上漲以九日的軍工股最具代表性，道瓊指數連續漲三天，美國軍工股扮演重要角色，九日漲幅逾十五％的是Northrop Grumman（NOC），其次是洛克希德．馬丁（LMT）及GD（通用動力）漲幅逾八％，雷神（RTX）漲幅也逾五％，也許這個漲幅對台灣的軍工股會帶來一些好表現。

先前，我看軍工股已完成中段整理，在ＡＩ股回整之際，台灣的軍工股應該挺身而出，後來不如預期，原來美國的軍工股正出現回檔，像NOC從五五六．二七美元殺到四○七．七七美元，LMT從五○八．一跌到三九三．七七美元，通用動力從二五六．八六跌到二○二．三五美元，雷神從一○八．八四跌到六八．五五美元，這些王牌軍工股跌幅都很重，台灣的軍工股當然無法單獨展翅高飛了。（全文未完）

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