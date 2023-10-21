從0.2克汽車電子螺絲、40公斤風電扣件，到高鐵輪胎螺栓，隱形冠軍的恒耀企業，以高科技品質、特殊功能設計打國際盃。中興大學21日表示，該校「我的第一桶金」名人講堂，20日第三場講座，邀請恒耀關係企業董事長吳榮彬，以「我的創業歷程」為題，分享創業經驗與經營心法。

吳榮彬32歲創立恒耀企業，36歲，公司營運轉虧為盈，賺到人生的第一桶金。恒耀從台南發跡，至今版圖已遍及歐、亞、美洲，近年轉型跨航太、風力發電、太陽能等高端扣件領域，旗下擁有超過10家公司、15座工廠、40個營業據點，看似平順的企業營運，但創業之初，卻是備極艱辛。

吳榮彬表示，公司草創初期，因不想和老東家三星科技競爭，他選擇另闢出路，製造技術門檻高、利潤也較高的焊接螺帽。公司初期連續三年虧損，創業資本全賠光，第四年起，才有轉機，繼續加碼勇敢擴大投資。2008年歷經全球金融海嘯、同業削價競爭等，恒耀藉由不斷轉型與升級雙軌並行，順利突破困境。

恒耀已是台灣扣件龍頭廠之一，每年生產超過120億顆的特殊螺絲螺帽，年營業額240億元，是全球前五大車用扣件廠商，客戶包括德國三大車廠（賓士、BMW、福斯）、美國通用、福特汽車，Tesla及蔚來、小鵬、理想等電動車商，也主動找上門。恒耀是特斯拉電動車底盤扣件獨家供應商，雙方多年來策略聯盟，一同成長。

吳榮彬以「要有志、要有識、要有恆」，期勉大家立定目標，持之以恆，識時、識勢、識位，切忌眼高手低。吳榮彬認為，敬業樂群，專業與多元學習，是不二法門；有好奇心就有企圖心，對事業充滿熱忱。吳榮彬表示，現在看到新的設計圖面，還是感到興奮。

吳榮彬最後以「慎獨、堅持、永續」，看重自己獨有的專長、以信用永續發展，「既濟未濟」，生生不已、自強不息來勉勵與會者。

興大「我的第一桶金」名人講堂，10月6日起至12月29日，每周五下午3時至5時，活動由中興大學創新產業暨國際學院、研發處、EMBA校友會主辦，全國農業金庫等單位協辦，發起人為全國農業金庫董事長吳明敏（興大農經系校友、行銷系名譽教授）。