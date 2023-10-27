知情人士今天說，美國威騰電子公司（Western Digital）和日本鎧俠控股（Kioxia Holdings）未能就創建全球數一數二大的晶片記憶體公司的協議條款達成共識，雙方已取消合併協商。

鎧俠控股主要投資人韓國SK海力士公司（SK Hynix）表示，鑑於這份協議對其投資資產評估的影響，公司並不支持這份協議。SK海力士同時也是威騰電子和鎧俠控股的競爭對手。

率先披露這個消息的「日經產業新聞」還說，威騰電子和鎧俠控股無法就協議條款與鎧俠控股最大股東貝恩資本公司（Bain Capital）達成共識。

由於事涉敏感，知情人士是在匿名情況下談論此事。

威騰電子和鎧俠控股的快閃記憶體業務若是合併，可能代表著他們將掌控全球1/3的NAND快閃記憶體市場，與三星電子公司（Samsung Electronics）平起平坐，並威脅到世界第3大NAND快閃記憶體製造商SK海力士的地位。

威騰電子、鎧俠控股和貝恩資本並未回覆路透社的置評請求。

合併破裂的消息一出，威騰電子股價大跌9.3%。

全球晶片過剩和快閃記憶體需求疲弱，增加了晶片製造商的整合壓力。面對這樣的現況，威騰電子和鎧俠控股尋求合併因應。

鎧俠控股和威騰電子從2021年以來已舉行數次合併會談，但協商往往因一連串問題陷入停滯，包括估值差異。