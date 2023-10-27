《國際油價》以巴衝突加劇 原油電子盤止跌回升
中東衝突擴大的擔憂加劇，市場傳出以色列軍隊對加沙發動了衝突20天以來最大規模進攻，另外，沙烏地阿拉伯和俄羅斯自願削減供應舉措，促使全球市場趨緊，亦為油價帶來支撐，原油電子盤反彈上漲，；周五(10/27)截至台北時間上午10點30分整，原油期貨報價如下：美國NYMEX-12月輕質原油期貨漲0.78美元，報每83.99美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨漲0.89美元，報每88.82美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)
中東衝突擴大的擔憂加劇，市場傳出以色列軍隊對加沙發動了衝突20天以來最大規模進攻，另外，沙烏地阿拉伯和俄羅斯自願削減供應舉措，促使全球市場趨緊，亦為油價帶來支撐，原油電子盤反彈上漲，；周五(10/27)截至台北時間上午10點30分整，原油期貨報價如下：美國NYMEX-12月輕質原油期貨漲0.78美元，報每83.99美元；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨漲0.89美元，報每88.82美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)
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