吳慷仁（右）、陳澤耀在片中兄弟情催淚。（甲上娛樂提供）

金馬影后李心潔首度出任監製、王禮霖執導的首部劇情長片《富都青年》榮獲金馬獎7項大獎提名，在片中飾演兄弟檔的吳慷仁、陳澤耀分別入圍金馬獎最佳男主角、最佳男配角，導演王禮霖更一舉入圍最佳新導演，金馬影展票券開賣當日，2個場次在5分鐘內就秒殺完售，導演王禮霖得知後表示：「這是《富都青年》在台的第一次首映，謝謝觀眾們對《富都青年》的支持，也期待在影展期間與觀眾們交流互動。」

導演王禮霖說到創作緣起，故事背景之所以選擇俗稱「富都」的巴剎地區，是經過充分田野調查後的決定，該地點位於吉隆坡市中心，古老的菜市場過去曾經輝煌，現在周邊被高樓大廈包圍，富都卻變得破落不堪，有不同人種交匯，讓王禮霖抓住許多靈感。

王禮霖透露片名由來：「富都是一個蠻很諷刺的地名，這班人明明很窮，住的地方卻叫做富都，是一個很大的對比。這部電影講述的是愛，內心沒有愛支撐，可能就沒辦法在殘酷不公的社會環境活下去。人的愛往往可以拉著我們，讓我們更堅強去面對，在電影裡面這兩兄弟沒有身份，遇到現實生活壓力，最後凝聚他們在一起的就是愛。未來這也是我創作題材很重要的命題。」希望專注呈現人與人之間的情感。

金馬影后李心潔首次擔任監製重責，坦言作為監製要控管預算、製作期程，曾和導演王禮霖發生過小衝突，回憶拍攝過程，覺得自己像媽媽看孩子一樣看著導演王禮霖成長，有問題就會直接提出，2人溝通很直接：「我特別不害怕衝突！每個人都有他專業的地方和能力，當大家想把事情做好時，會有各自的想法，商討中就會產生一些衝突，但是如果衝突可以轉化成對這部片更好的力量，那這衝突就是好的。」

李心潔笑說王禮霖可能會覺得自己很嚴格，劇本不但一修再修，到最後也依然堅持田野調查必須做好做滿，務求故事和人物更加寫實。因為李心潔求好心切，導演王禮霖有一天終於忍不住問監製李心潔最終確認劇本的時間，李心潔直率答覆：「永遠沒有最壞或最好的劇本，我們已經定好開鏡日期，那我們就努力到最後一分鐘。」專業精神讓人敬佩。

電影拍攝期間，監製李心潔難免和導演王禮霖偶爾關係緊張，直到有天私下開會，解決衝突並達成共識時，導演王禮霖突然哽咽向李心潔告白「愛妳」，嚇得李心潔不知道該怎麼反應，沒想到會被導演告白，接著王禮霖感性地說：「很謝謝妳從一開始就陪我走到現在。」李心潔連忙回答：「明白、明白，我也很愛你。」

李心潔形容導演王禮霖就是這麼可以把愛說出來的人，是重感情、很感性的人，在他的生命裏面，感情總是擺在第一位，愛永遠是最重要的，也是當初一眼《富都青年》故事大綱中就能感受到情感的原因。此外，在影壇合作無數金獎團隊的李心潔更大力讚美導演王禮霖學習能力特別強，經過提點、討論後，很快就進步神速，最後交出亮眼成績單。

電影將在12月1日全台上映，預售票即日起於博客來開賣，推出限量典藏預售套票組，每套520元，限量300套，內含3張導演王禮霖、演員吳慷仁、陳澤耀的親筆簽名明信片以及2張電影交換券，更多詳情請洽片商甲上娛樂查詢。