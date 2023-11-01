林保怡飾演的療養院院長深不可測，獲提名金馬最佳男配角。（台北双喜電影提供）

梁雍婷完美演出智能受損的病友，獲提名最佳女配角。（台北双喜電影提供）

改編自真實事件，以記者工作為主軸，踢爆黑心療養院內幕為題材的電影《白日之下》入圍今年金馬獎5項提名，包括余香凝入圍最佳女主角、林保怡及梁雍婷分別入圍最佳男、女配角，電影也角逐最佳美術設計及最佳造型設計。今日除了公布電影正式預告外，海報設計只露出姜大衛、余香凝，以及林保怡的半臉，背後佈滿東拼西貼的新聞報紙，每個人、每件事看來都缺乏完整面貌，究竟真相能否還原？

《白日之下》由天下一出品，爾冬陞監製、簡君晋編劇及執導，余香凝、林保怡、梁雍婷、姜大衛、龔慈恩、胡楓、梁仲恆、朱栢謙、朱栢康、陳湛文、周漢寧、寶珮如聯合演出，揭露隱藏在新聞背後、鮮為人知的療養院真相，報社記者接獲一宗有關療養院「彩橋之家」虐待院友的線報，偵查小組為揭露監管問題，記者曉琪（余香凝飾）潛入院舍，揭發裡面的非人道生活，尋找日光之下的殘酷真相。

去年入圍金馬獎最佳女配角的余香凝，今年再下一城，憑《白日之下》記者曉琪一角首度獲得金馬最佳女主角提名。余香凝在公布入圍名單時，一直留守在電視前觀看網路直播，在聽到自己名字時，余香凝忍不住流淚大叫：「我覺得當下是我人生十大最驚喜、開心的瞬間，我真的非常喜歡這部電影，林保怡、梁雍婷、美術指導、造型設計等入圍真的很棒，希望可以因為電影的入圍引起大家的關注，瞭解這部電影想表達、讓人留意什麼事，這是一個需要大眾關注的社會議題。」。

入行超過30年的林保怡，首次獲得電影獎項提名，他憑療養院院長的角色，入圍本屆金馬獎最佳男配角，林保怡難掩好心情，他直言：「這次入圍金馬獎當然開心，演了這麼多年戲，不管有沒有得獎都是一種認同。《白日之下》除我以外，我覺得姜大衛老師、胡楓老師等人都演得相當出色，新人的也一樣好，所以這次被提名有點意外，覺得大家的演技都很好。」

飾演療養院院友的梁雍婷，完美演出智能受損的病友獲提名最佳女配角，梁雍婷心情非常激動，期待與劇組飛到臺灣出席頒獎典禮及吃鐵路便當，她笑說：「首先感謝金馬獎評審的肯定，特別想謝謝監製爾冬陞、導演簡君晉、編劇Iris和楓、《白日之下》所有演員及幕後團隊們，一起共同創作了一部別具意義的電影，特別想感謝飾演小明的周漢寧，謝謝他在拍攝過程中和我一起走這段旅程。好期待去臺灣吃鐵路便當！」

《白日之下》本月17日在台上映。