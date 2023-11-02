由導演許立達執導的首部劇情長片《少男少女》先前在釜山影展首映，入圍影展亞洲電影之窗單元，近期又在金馬獎傳出入圍好消息。電影2日舉辦媒體試片，導演與監製唐在揚、主演群胡語恆、尹茜蕾、管罄、姚淳耀皆到場受訪。才剛滿15歲的胡語恆以《少男少女》入圍最本屆金馬獎佳新演員，被問到入圍感想，他害羞表示：「覺得非常榮幸，接收到訊息的瞬間很驚喜。」

提及同樣入圍的其他新演員，胡語恆笑說自己有看了春風的《請問，還有那裡需要加強》，覺得對方很帥，至於是否有信心拿獎？他再度害羞的表示：「不敢當！我不知道啦！」提起自己第一次看《少男少女》，胡語恆分享：「我記得有些鏡頭當時拍了很久，但最後銀幕呈現出來的只有短短幾分鐘、幾秒鐘，跟我想像中的很不一樣，也希望家人看過之後不會被少男的行為嚇到，因為他跟我本人完全不同。」

管罄在片中與胡語恆飾演母子，被問到是否有預習當媽的感覺？管罄笑說：「我一直對當媽都沒有排斥呀！」。管罄與歌手老公倪安東去年登記結婚，她坦言，自己與老公倪安東前段婚姻所生的女兒一直相處都很好，因此要演出一有小孩的母親並不困難：「我跟先生前段婚姻的小孩一直有在持續練習，所以現在感覺跟小孩的互動沒有很大的差別，不會把他當成年紀差很多的孩子。」她也透露自己跟胡語恆開拍前有一起去公園散步聊天培養母子情，更表示「我們聊了滿多，像是學校還有演出青少年的感覺」。

在片中，管罄有場被胡語恆壓制的戲碼，管罄笑說，胡語恆當下在拍攝時完全不敢出力：「我有跟他說如果不真壓的話要一直拍，因為其實他（胡語恆）很多過程無法理解，因為太年輕，所以導致結果看起來怪怪的，最後用他可以理解的方式去消化，我覺得他滿棒的。」