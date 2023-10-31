在此之前，UAW已經先後與福特汽車和克萊斯勒母公司Stellantis達成協議。

UAW在當地的領袖將於周五前往底特律與通用汽車討論這項協議，然後將交由所有工會成員表決。

通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）表示，我們期待讓我們所有業務部門的每個人都重返工作崗位。

這些新合約將大幅增加「底特律三雄」的成本。通用、福特和Stellantis以及一些分析師都曾警告，新的勞資協議將使底特律三大車廠更難與電動車巨頭特斯拉以及豐田等沒有設立工會的外國品牌競爭。

UAW與通用汽車達成的加薪方案大致與另兩家公司相同。資深員工加薪33%，另通用汽車將分五次向退休員工發放2,500美元，直到2028年。此外，與通用達成的協議還將限制低薪臨時工的引進。

這場罷工行動估將使「底特律三雄」與其供應商損失數十億美元。兩名消息人士透露，由於勞動力成本攀升，新合約將導致通用汽車在4年半內多支出70億美元。福特上周表示，新合約使每輛車的勞動成本將增加850～900美元。

Anderson Economic Group執行長Patrick Anderson表示，這不只是汽車產業的故事，它向全美發出一個信號，即工會工人可以要求並獲得大幅加薪。

Cox Automotive首席經濟學家Jonathan Smoke表示，隨著時間過去，消費者將承擔一些成本負擔，但汽車製造商要轉嫁所有成本並不容易，還必須以其他方式提高效率。