美國汽車工人聯合會（UAW）甫與底特律三大車廠達成勞資協議，成功爭取到加薪及其他福利後，銷量論全球第一大車廠豐田（Toyota Motor）也宣布，要替美國廠工人調高時薪，加薪幅度約9％，以維持在汽車業的競爭力。

豐田1日證實，自明年1月1日起，美國肯塔基州廠薪資最高的生產線工人時薪，提高2.94美元來到34.8美元（約台幣1,136元），至於其他未加入工會的物流和服務單位員工也一併加薪。

豐田北美分公司執行副總裁雷諾斯（Chris Reynolds）發聲明指出：「我們重視自家員工及他們的貢獻，會藉由提供優渥薪酬方案來展現，以確保我們在汽車業的競爭力不墜。」

在美設生產線的豐田、日產、福斯等外國車廠，其美國廠工人並未組工會，UAW主席費恩（Shawn Fain）立下目標，2028年前要將工會影響力擴大到底特律三巨頭以外的車廠。