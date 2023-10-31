民進黨立委沈發惠今31日於立院質詢經濟部長王美花，《中小企業發展條例第36條》關於中小企業加薪的租稅鼓勵方案，即將於明年5月19日落日，是否還會接續研議鼓勵措施？王美花也允諾將會與財政部及國發會跨部會研議，目前確實朝向擴大適用範圍方向研議。

沈發惠質疑，該條例實際有申請的中小企業其實不多，主要原因是很多中小企業本來就已經免徵營利事業所得稅，需要繳稅的中小企業也簡化查帳，但申報程序相當複雜，還要配合當年失業率等條件，過程繁瑣，很多中小企業就算符合條件也不會去申請。

王美花坦言，該條例通過修法三讀後，確實適用情形很少，僅有在民國105年跟106年用過，且用到的人才2000多人，並不是很多，該條確實僅有中小企業以下才有加薪減稅概念，會來檢討相關適用要件怎麼把條件放寬。

沈發惠建議四個修法方向，第一，不要限制中小企業，將適用範圍擴大，鼓勵所有民間企業提升受薪族薪資，第二，把啟動條件下修，第三，把抵減比例上調，幅度越高企業越有意願加薪，第四，簡化申請程序；經濟部應以此四個方向研議。

王美花說，現在跨部會研議過程確實初步就是採取這四個方向，接下來會跟財政部以及國發會做細部討論。行政院長陳建仁也允諾會讓部會之間好好協調。