護理人員荒，為了留住護理人才，不少私立醫院紛紛為護理師加薪，但公立、部立醫院則沒有。衛福部預計明天11月6日公布部立醫院加薪方案。但衛福部部長薛瑞元今天透露，加薪有望，因為「短期來說，跟著加薪，護理人員不會跑掉，是「保本」的做法，已經請各醫院先評估，明天是要討論方案可能性。

許多醫院人力荒，為了徵才留才，包括新光醫院、長庚醫院等大型私立醫院相繼宣布調薪後，為了避免人流失，導致公立醫院也跟著調，包括台北市立聯合醫院調漲月薪3千到3500百、新北市聯醫去年調漲津貼最高5500元。衛福部次長王必勝日前表示，最晚周一（6日）公布部立醫院護理人員調薪方案。

部立醫院何時可以調漲薪資？衛福部長薛瑞元今坦言，「是很大挑戰」，他指出，私立醫院已經好幾家宣布加薪，若公立醫院沒有跟著加薪，很快地，護理人員就會流失。

對於加薪，薛瑞元以長痛、短痛來比喻，他指出，由於三班護病比上路後，可能許多缺護理人員的醫院，為了要符合條件，就會從現有的人員去挖角，只要沒有加薪的醫院，人力會被挖走，沒了護理師，醫院就只能「減床」，沒有開床，就會影響營收，獎勵金不夠，連醫師也會跑掉。

但是，另一方面來說，醫院跟著加薪的話，成本增加，一樣會造成營收減少、獎勵金降低，醫師流失，醫院必須好好衡量，是長痛。

不過，薛瑞元表示，短期來說，部立醫院跟著加薪，護理人員不會跑掉，是先「保本」，未來若能因薪資增加，爭取優秀護理人員進來的話，還可以開更多的病床，提供更多服務，營收也會增加，是另一種短痛。