台中33歲女白領詹小姐（右四）日前罹患A型流感，用藥遲遲未改善，第5天病情急遽惡化，出現心跳加速、呼吸急促，檢查發現竟罹患流感重症合併急性呼吸道窘迫症候群，緊急使用葉克膜才成功保命。（烏日林新醫院提供／潘虹恩台中傳真）

流感威力不容小覷！台中33歲女白領詹小姐無慢性病史，至今仍是「天選之人」，未料日前罹患A型流感竟到鬼門關走了一遭，用藥遲遲未改善，第5天病情急遽惡化，出現心跳加速、呼吸急促，檢查發現竟罹患流感重症合併急性呼吸道窘迫症候群，緊急使用葉克膜成功保命。

烏日林新醫院胸腔內科醫師許人文、重症醫學科主任黃奎彰10日說明，起初詹小姐在加護病房使用呼吸器插管治療，每天施打抗病毒藥物及預防性抗生素，治療未見起色。當時密切監看詹小姐的生理監視器，雖然呼吸器已給100％氧氣，但血氧濃度僅達到80％初頭，嚴重缺氧，隨時都有生命危險。

面對病情急轉直下，烏日林新醫院院長林明輝當機立斷啟動葉克膜體外維生系統，把血液從靜脈抽出至葉克膜機器進行氧合後，再回輸至患者體內，增加血氧濃度，維持生命，讓肺部充分休息、恢復功能。葉克膜開始運作後，詹小姐的血氧濃度升高至95％，順利度過危險期。

不過，林明輝表示，使用葉克膜時間愈長，併發症發生的機率與嚴重度愈高。裝置葉克膜第4天詹小姐出現敗血症、腎臟衰竭及肝臟損傷，另加裝洗腎機器，重症醫護團隊密切關注呼吸器與葉克膜參數，排除併發症，至第8天病情出現轉機，第10天兩邊肺部功能大幅改善；共計葉克膜治療10天，呼吸器治療21天。

詹小姐生日前夕，烏日林新醫院急重症團隊特別送上花束及蛋糕慶祝她「重生」。回想詹小姐罹患A流，全家都人難以置信「輕微感冒竟會命危？」，詹媽媽分享「當時在醫院堅強照顧女兒，回家與家人抱頭痛哭」，看到女兒康復真的很佩服及感謝」；詹小姐也感性表示，真的很像噩夢一場，感謝醫療團隊給她重生的機會。