67歲名嘴馬西屏曾是報社記者，一路做到總編輯，也是《關鍵時刻》的資深班底，還會抽時間在大學教書，2014年罹患罕見疾病健康狀況亮紅燈，這些年鮮少出現在螢光幕前，近期他接受訪問，透露歷年病史，有一年還在隔離病房獨自過年。

馬西屏曾在6年內得了3次A型流感H3N2，坦言：「而且有一次變成重症，而且是極危急的重症，所以我看到重症我都心有戚戚焉」，有次他身體不舒服住院，原先預計沒什麼事就可以出院，但第五天病情突然惡化，開始喘得很嚴重，呼吸有點困難、發高燒、痰咳出來的顏色是綠的，檢查後兩個肺變成白肺（呼吸道危重症），還產生肺浸潤，再惡化下去就要氣切，氣切後再惡化就需要仰賴葉克膜，但當時的醫院沒有葉克膜，所以他只能轉院到榮總，當時是小年夜大家都準備過年，他被醫生要求一定要把痰咳出來，馬西屏形容：「抱一個枕頭，在這邊拚命咳，然後後面猛力的拍背，每天一定要把痰咳出來」。

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（圖／健康我+1 YouTube）

住院的時候正逢除夕、大年初一都一個人過，跟死神在搏鬥，躺在病床上時只想到「我要活下去」，過去名利和恩怨都不重要了，經過重病馬西屏特別重視提高免疫力，靠每天運動和吃得營養保持。馬西屏聊到肺積水過程，需要趴著用超長針從背後戳進身體，「抽出了一大堆水，他裝在袋子裡，還問我要不要拿回去做紀念」，馬西屏建議大家適量補充維他命D、維他命B群、維他命C、鋅。