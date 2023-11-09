PTT有位網友好奇年輕人為什麼都不想升遷？細看文章才發現薪水只加2千元，工作量卻要增加，遭網友們群起砲轟，此事還意外釣出過來人分享經驗，年輕拚工作只換到一身病，還不如做個簡單工作學投資理財，且現在年輕人很精，給的代價不夠根本不吃餌。

有網友以「為什麼年輕人都不想升遷了」為題發文，提到公司許多8年級年輕人都不想升遷當小主管，升遷加薪2千之後再視情況調整，原Po批評年輕人每個都只想躺平，然後再抱怨低薪。

文章遭網友批評，「千萬不要阿，才2千就賠了健康」、「笑死人，才加2K又不是傻了」、「才兩千，工作量加多少」、「加兩萬都還要考慮，加兩千還是追劇就好」、「吃一堆屎只多拿兩千，真的要躺好躺滿」、「2000/30，等於1天才加60欸，笑死人的薪水。」

話題也吸引一位過來人分享自己的血淚經驗談，年輕時拚工作，薪水雖然突破百萬，但下班還要陪客戶到處應酬，長期下來就得到三高、糖尿病與脂肪肝，等到渾身病痛職場戰鬥力下降後，就面臨公司裁員困境。

該名網友轉念，選擇做個簡單的工作，準時上下班，空閒時間多看理財資訊，光股市一年下來就賺超過300萬，財富自由之後上班更輕鬆，「老闆多給你10元是希望你幫他賺100或1000回來，現代年輕人精的跟猴一樣，給的代價不夠根本不吃餌。」