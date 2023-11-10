位於台北市大安區、被稱為「貴族醫院」的中山醫院，目前已改設中山醫療社團法人，但卻發現登記的土地面積短少28平方公尺（8.47坪），提起國家賠償訴訟，台北地方法院認定，台北市大安地政事務所在1977年辦理重測時計算錯誤，判決須賠償1558萬多元。可上訴。

中山醫療社團法人提告主張，2008年辦理地主用其應有部分抵繳增資股款，法人資本額因而提高、土地之應有部分增加為285分之274，土地登記面積則為1371平方公尺，但台北市大安地政事務所2021年10月18日逕行辦理面積更正，更正土地登記面積為1343平方公尺，較原登記面積短少28平方公尺。

中山醫療社團法人主張，地政事務所登記錯誤，降低法人之實定資本額及必要財產之市場公允評價，因而受有損害，法官因土地登記面積減少28平方公尺，以當期公告土地現值每平方公尺579,000元計算損害賠償數額，須國賠1558萬6274元。

台北地院認為，登記面積錯誤，是因台北市大安地政事務所在1977年間辦理地籍圖重測時面積計算結果有誤所致，地政事務所未舉證證明登記面積短少之原因係可歸責於中山醫療法人，須負賠償之責，經計算土地價值計算損害金額，判賠1558萬6274元。可上訴。