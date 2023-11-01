周刊爆料，新北市議員廖先翔父親長期佔用汐止國有地做停車場，民進黨指控新北市政府涉嫌包庇，稍早新北市府出面澄清，表示對於任何違規檢舉與陳情，皆依規定錄案，絕不可能循私包庇，後續會前往會勘。

立委賴品妤與多位綠委指折，廖家族一次違反七大法規，令人瞠目結舌，汐止當地都傳言廖家族有豪華城堡，原本是只聞其名，而廖的緊急回應根本亂扯一通，顯示他一切知情，「父子聯手、上下其手」，呼籲不要再躲在爸爸背後，應盡快說清楚。

民進黨並指謫新北市府包庇廖家族，新北市議員戴瑋姍說，廖侵佔的土地都是新北市府管轄，還有民眾多次檢舉沒有下文。

新北市府發新聞稿回應，指對於任何違規檢舉與陳情，市府皆依規定錄案，並依既有程序處理，絕不可能循私包庇，就如同處理前立委黃國昌占用國有地案、副總統賴清德萬里老家違建及用地爭議。

新北市府說，不論涉及違規的人是誰，新北市府態度一致，就是依法行政，依既有SOP嚴謹辦理。新北市地政局編定管制科科長黎志偉則指出，關於廖先翔所涉違規情形，市府後續將依媒體報導的地點，邀集中央國產署等單位前往會勘，釐清相關爭議。