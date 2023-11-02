受惠於美國熱軋價格大漲、新台幣大貶等因素激勵，鋼廠外銷接單傳喜訊。其中鍍面大廠燁輝的鍍鋅和烤漆鋼板產品銷美接單明顯升溫，後市行情看漲。對此燁輝助理副總經理、也是發言人田文中表示，近日來受到美國鋼價上漲影響，市場貿易氛圍和溫度都明顯提升，顯示下游客戶均對後市行情均充滿信心，相對的，對燁輝外銷接單可望加快速度。

燁輝鍍鋅、烤漆鋼板,隨著美國鋼價大漲,接單作業加速。（圖片來源：燁輝企業提供）

至於新台幣對美元匯率逼近32.5元，燁輝表示，台幣續貶對外銷接單勢必帶來助益，以最近貶值狀況，燁輝單月的匯差利益，估計在新台幣2,000～3,000萬元左右，有助於外銷收入的穩定。燁輝目前銷美的鍍鋅烤漆鋼板，單月數量在1.5萬～2萬公噸左右，其他受惠鋼廠還有 中鋼、中鴻、盛餘、裕鐵等相關鋼廠。

鋼鐵供需方面：燁輝表示，MarkLines統計全球今年前9月汽車銷量累積6,600萬輛，年增10.2%，其中美、中、德、日世界主要汽車生產國9月環比銷量全部上升。另外9月中國PMI已回升至50.2於榮枯線上，而美國也連續3月上行來到49%。UAW針對美國三大車廠的罷工也露出曙光，福特和UAW已達成協議復工，顯示罷工正逐步走入尾聲，將有助鋼鐵需求回穩，且對鋼價有正向助益，加上目前印度投資動能強勁、鋼需有撐。WSA於10/17日發佈最新版短期(2023年-2024年)鋼鐵需求預測報告顯示2023年將恢復性增長1.8%，達到18.145億噸。2024年將繼續保持增長1.9%，達到18.491億噸，在在皆顯示全球鋼鐵需求谷底已過，枯木逢春。

原物料與市場行情方面，業者指出，鐵礦砂價格再度攀升至每公噸120餘美元，冶金煤價依舊持續維持高位每公噸343美元以上，對比今年低點每公噸222美元，上漲121.5美元，漲幅55%，持續高檔煤鐵原料價格推升鋼廠煉鋼成本，成本端保持強勢對鋼價底部形成有力支撐。

再者，歐盟已於10月正式展開CBAM試行，各國鋼廠因應未來碳中和大趨勢下，將加速投入鉅額設備投資，鋼廠營運壓力有增無減，預估短期煤鐵原料價格將持續居高以及俄羅斯、阿拉伯持續減產石油至年底，能源價格將居高不下，大宗商品價格亦將受到牽連，從而帶動鋼廠醞釀提漲鋼品價格，目前亞洲指標鋼廠寶武、鞍本集團、台灣中鋼、中鴻鋼廠，最新盤價皆以平盤開出，顯示鋼市已然回穩，蓄勢待發。