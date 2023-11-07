以色列還擊哈瑪斯突襲，造成加薩地區巴勒斯坦居民上萬死傷，引發國際對人道主義的譴責。前立委郭正亮指出，面對美方試圖節制以軍無底線的殺傷攻勢，以色列官員竟然對美國務卿布林肯嗆說，當初二戰美國對東京大轟炸，對廣島、長崎丟兩顆原子彈，伊拉克戰爭讓平民死了20萬人，阿富汗戰爭等也都沒有底線，讓布林肯啞口無言。但新修的戰爭法、國際人道法就是不想回到二戰野蠻日子，以方的想法真是可怕。

「那個源頭，以色列是自衛沒有錯，可是自衛不能沒有底線！」郭正亮6日在《亮點交鋒》節目強調，以色列死的人是1400人，巴勒斯坦死的現在是9588人，而且3分之2是婦女跟兒童，這國際都是不能接受的，所以國際當然會覺得說，你是不是過頭了？

郭正亮提到，甚至還有以色列官員跟美國說：那你當年去東京大轟炸，去炸日本原子彈，難道你有底線嗎？「他竟然類比到這裡！」他說你去打伊拉克、打阿富汗，你有底線嗎？結果布林肯為之語塞，不知道該怎麼說。

「原來以色列是學美國的！就是當自衛還擊的時候，美國也沒有底線啊！」郭正亮直言，伊拉克平民死了20萬人，那我以色列就學你！以色列官員就這樣跟美國講，所以美國啞口無言。

郭正亮指出，可是二戰之後，我們對戰爭法、對國際人道法，有很多新的規定，大家都不希望再回到二戰那種野蠻日子。新修的戰爭法、國際人道法、戰爭罪，當然才是比較好的國際制度，但以色列官員竟然講出這種話？「真是可怕！」