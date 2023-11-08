百萬YouTuber愛莉莎莎近日和家人一同前往美國加州，她時常會在IG上分享遇到的事，今(8日)要搭機回來台灣時，她表示「剛上飛機就遇到奧客」，無奈嘆看來等等是場硬仗。

愛莉莎莎表示，剛上飛機後找到自己的座位坐下，旁邊的女性長輩問她，能不能把行李放在她的前方座位底下，因為對方腳下也是有空位，愛莉莎莎覺得很不合理反問：「妳那邊不是也能放嗎？」但對方竟然回她：「妳下面不也是空的嗎？沒有要用吧？」讓愛莉莎莎傻眼「我的腳要用」，而她也不滿的在IG現時動態PO文表示遇到奧客。此外，在這趟旅程中，愛莉莎莎還遇到一名男子詭異的在車陣中穿梭，讓她拍下影片無奈表示「加州真的好多這種ㄎㄧㄤ人」。

愛莉莎莎透露搭機回台遇到奧客。（圖／愛莉莎莎 IG）

愛莉莎莎在加州遇到男子在車陣中穿梭。（圖／愛莉莎莎 IG）

其實愛莉莎莎曾透露這次和家人一同赴美，是因為「住在美國的家人癌末」，所以她跟媽媽一起和兩位阿姨到舊金山看對方。她也感慨的表示：「雖然看到生病的家人有點難過，但同時又覺得這些阿姨有機會這樣聚在一起出國，也是一種幸福。」