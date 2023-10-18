能夠出錢買房表示有相當的經濟能力，理應上也會讓另一半開心不已。但近日一名工程師表示，自己日前決定貸款買房，但女友得知後卻勃然大怒，他不解表示，從頭到尾沒叫女友出錢，且對他來說壓力也不大，不懂對方為何會如此生氣。

男網友在Dcard發文「自己買房 女友很生氣」，他表示自己是27歲的科技業工程師，快要30歲了，所以決定貸款買房，買了之後告訴女友，對方卻非常生氣，認為沒有先商量，被罵不尊重人，沒把女友當回事。

原PO不解表示，他跟女友在一起的時間並不長，買房從頭到尾都是自己的錢，壓力也不大，對平日開銷完全沒有任何影響，他澄清，自己從未叫女友幫忙出錢，也沒有強迫對方要搬來一起住，就算女友要搬進來，也不會因此要她出錢，之後如果結婚都可以討論，另外買房後這間拿來租房也不是不行，不懂女友到底氣什麼，希望女生們可以幫忙解答。

文章發表後超過千名網友留言，不少人揶揄：「這樣離婚分不到財產啊當然氣」、「先結婚然後你再買房，這樣房子就會變成共同財產，現在泡湯了」、「房子不是她名字怎麼不氣XD」、「除非女方有出錢，不然還真的沒資格說話」。

但更多人認真回答：「實際上你沒錯，但先講一聲是尊重」、「買房是人生大事，既然都是你另一半，你卻完全不先說，就會有被排外的感覺，認為自己對你來說沒那麼重要」、「如果一直抱持著自己就能決定的事不用討論的心態，最壞的結果就是分手，我爸媽就是這樣分手，爸爸做決定從不先討論，還要媽媽收拾善後，就累了」、「既然交往了，不就應該重視對方的情感跟需求嗎」、「換位思考一下，如果你仍然覺得沒必要先溝通，那我只能說你們快點分手，觀念完全不同」。