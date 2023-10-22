2005年農曆春節前夕在苗栗頭份發現有女性軀幹被裝在行李箱內，該起無頭無手無腳的分屍案相當聳動，專案小組在短短21天破案，回憶破案經過，承辦員警認為「冥冥之中，老天有眼」；該起命案也同時反應社會角落真實面，躁鬱症妻子讓一家人心力交瘁，長期遭妻子家暴的工程師終於在一次口角中手刃結髮妻子。這名工程師已假釋出獄「改名過新生活」，但當年案發社區及棄屍現場附近住戶仍心有餘悸。

工程師殺妻分屍命案在18年前矚目社會，專案小組從苗栗棄屍處一路循線查到作案人、也就是死者丈夫W男（化名），鄰居A先生（化名）回憶，當年自己才10幾歲還在念書，下課回家看到媒體全堵在社區門口，「我以為是有人中頭獎，沒想到竟是發生殺人案！」

警方鎖定裝著死者軀幹的藍色行李箱追查，終於發現W男到大賣場買行李箱、鋸子等作案用工具。（圖／方萬民攝）

由於該處為命案第一現場，曝光後社區鄰居議論紛紛，A先生印象很深刻「住W男家對面的嚇到馬上搬走，後來屋主也將房子賣掉」，他說鄰居們口中的兇嫌W男是個好爸爸，還會幫修電腦、很熱心，很難跟殺妻分屍聯想在一起，最後一次聽到W男的消息「已經關出來，改名重新生活」。

發現行李箱軀幹的苗栗頭份附近店家同樣記憶猶新，那地點在交流道下來不到10分鐘，W男等天色昏暗將行李箱丟棄在垃圾子母車，但這個裝著軀幹的嶄新藍色行李箱被兩個拾荒者發現，這行李箱被丟在最高處，他們以為裡面放了有價物品，未料打開看卻是部分人體，嚇得屁滾尿流趕緊報警。

W男殺妻分屍後沿路從新竹竹東到苗栗頭份棄屍，警方開挖垃圾場尋找死者雙腳，但無所獲。（圖／報系資料照）

隨著軀幹送驗，發現死者胃裡有抗憂鬱症藥物，警方針對苗栗附近縣市的精神科醫院調病歷卻一無所獲；因為屍體缺口整齊，又將周遭屠夫相關行業查了一圈，最後想到裝屍體的行李箱是新的、有個范倫鐵諾的標誌，「應是新買的」，警方以此為追查重點，果真發現一名男子在桃園愛買買了行李箱以及鋸水管的鋸子、黑色大塑膠袋、清潔劑、手套等，全以現金付款。隨後警方透過媒體公布賣場畫面，立即接獲民眾指認出該男子身分，專案小組通報轄區警方，果然在路邊逮到他，W男看到員警和警車，他直接自白「我殺了我妻子」。

原來，W男和罹患憂鬱症的妻子結婚3次離婚2次，因為育有2個女兒兩人才又在一塊，2月4日命案發生當天，也是過年前2天，W男看到妻子終日沉迷遊戲，加上岳母身體不好，兩人起口角演變成動手，妻子拿了水果刀要刺他，他反手搶下刺向對方，W男在庭上表示命案當時自己精神耗弱，「我是在抓狂時，才有殺她的意思，前面3刀我為了救我自己，第4刀才有殺她的意思」。

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