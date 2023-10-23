大陸一名劉姓女子離異再婚後，因擔心感情問題產生財務糾紛，為此將人民幣50餘萬（約新台幣221萬元）寄放兒子名下，並準備用於孩子留學費用。直至日前，她驚覺戶口內的款項已遭兒子取走，甚至轉予女友，用作二人外出旅遊、買車等開銷，一共消費20萬元（約新台幣88萬元）。母子二人為此對簿公堂，法院經審理，雙方同意簽訂調解協議，劉女不僅成功追回剩餘款項，兒子也可收到學費及日常費用。

根據《紅星新聞》報導指出，劉女現年41歲，離異再婚後出於對感情影響財產的擔心，因此與19歲兒子協調，最後將50萬元積蓄存入兒子名下。

不過劉女日前察覺，事前存入戶口底下的存款不翼而飛，透過行員說明才得知兒子藉著掛失存摺、修改密碼的方式將錢轉走，更一度聯繫不上對方。後又得知，兒子已將她辛苦攢積多年的款項花掉，剛開始尚可耐心勸導歸還錢財，但得知兒子原來將款項全額一併轉予女友，且外出遊玩、買車諸如消費，加之二人拒絕歸還的前提下，心緒複雜，本案以保管合同糾紛為移交綿陽市涪城區法院，同時一併向涪城區法院申請財產保全，以避免這筆錢再次遭到轉移。

綿陽市涪城區法院經審理，母子二人均聘請律師對簿公堂，法官審酌二婚母親撫養孩子之不易，但也期許劉女能理解兒子對於愛情的渴望。後經調解，兒子主動與媽媽聯繫並當庭簽訂調解協議，劉女最終追回剩餘款項，兒子也能準時收到生活費和學費。