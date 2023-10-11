台股11日開盤走高，反應雙十連假期間美股上漲行情，指數一度大漲逾200點，盤中高點來到16,725點，目前暫報16,720點，上漲200點，權王台積電（2330）跳空收復月線，股價上漲11元，漲幅2.07％，來到543元。在強勢股方面，寶一（8222）、亞航（2630）等盤中上漲逾8％，軍工族群成盤面吸金指標。

在台股雙十連假期間，累計四大指數全數上漲，道瓊工業指數上漲619點，或1.87％，收在33,739點；標普500指數上漲100點，或234％，收在4,358點；Nasdaq指數上漲433.01點，或3.27％，收在13,562點；費半指數上漲105點，或3.08％，收在3,512點。

儘管以色列與巴勒斯坦的衝突，造成整體市場不安情緒的上升。所幸9月非農就業新增人數大增33.6萬人優於預期、薪資增速則降至4.2％，創2021年6月以來最低，顯示勞動市場供需持續改善。加上FED達拉斯分行主席Logan、聯準會副主席Jefferson，以及亞特蘭大分行主席Bostic，都對貨幣政策發表鴿派談話，壓抑美債殖利率大幅走低。

統一投顧分析，外界認為11月APEC 拜習會的機率增加。中美關係若改善，有助台股外資資金動能回溫。而台股在雙十連假前，政府展現做多企圖心，指數成功站上月均線，短線趨勢翻多，預期本周將有挑戰季線機會，惟上檔仍有季線下彎反壓，加上以巴衝突不確定高且台積電說會前觀望，短線指數要成功站穩季線，需仰賴量能推升。

整體來看，短線雖有以巴衝突干擾，但美股在雙十連假期間表現不弱，美元指數創高回檔，外資資金有望逐步回流，指數站穩月均線，短線震盪盤堅。操作上可逢低布局獲利貢獻度高的AI 類股、IC 設計、網通及光通訊、消費性電子、記憶體、低軌衛星、輪胎及電動車等族群。