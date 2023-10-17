台積電1奈米落腳桃園龍潭破局，桃園市議員凌濤表示，去年選前關鍵時刻，民進黨為救桃園選情，時任行政院長蘇貞昌敲鑼打鼓，率領跨部會到龍潭。當時國民黨就提醒替台積電揭露有風險，如今卻因為民進黨炒作破局，要求民進黨道歉。

凌濤說，去年選前關鍵時刻，民進黨為救桃園選情，宣傳台積電落腳龍潭。當時國民黨就多次提醒，替台積電揭露落腳龍科三期全球戰略製程有風險造成破局，但民進黨卻一意孤行拿來選舉炒作，如今導致破局，影響桃園在地估計將喪失約5900個就業機會，更影響台灣半導體的產能佈局，民進黨不僅必須向桃園市民道歉，更要向全台灣人道歉！

凌濤又提到，當時蘇貞昌率經濟部長王美花、國科會主委吳政忠等團隊，與桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬視察桃園龍潭科學園區，聽取竹科局、桃園府對龍科三期擴大規畫和簡報，選舉作秀。

凌濤痛批，民進黨始終選舉掛帥，把地方建設發展的前景拿來炒作選舉紅利，導致破局，拍拍屁股走人，這就是民進黨的經典「毛胚屋工程翻版」!