嘉義縣第20屆第5次臨時會23日開議，開議首日台積電設廠成議員質詢焦點，包括縣議員黃榮俊、黃榮利、王啟澧、陳文忠、江志明、吳思蓉等人都認為縣府應積力爭取台積電落腳嘉義縣，嘉義縣長翁章梁除說已向中央清楚表達意願，也說台積電設在哪？要中央、地方全力配合，而台積電的布局考量才是關鍵。

台積電宣布放棄進駐龍潭科學園區3期後，多個縣市都在爭取台積電落地，嘉義縣也早早表態，今議會臨時會開議更成為熱議話題，黃榮俊說，台積電來嘉義，有助地方發展，應努力爭取。黃榮利表示，嘉義縣先天條件就是有土地，但用水、用電才是台積電最大考量，並舉南科工業用水再利用為例，建議縣府積極努力，解決水、電的問題。

王啟澧則說，台積電能不能來嘉義，跟翁章梁施政滿意度能不能再提高有關，建議翁章梁加把勁。陳文忠說，台糖新港農場有256公頃土地，他陸續在議會提案做臨時工廠工業區、台灣農業機械、加工智慧農業區等，都獲議會通過，但最後都沒下聞，建議直接把新港農場當基地爭取台積電進駐。

江志明則說，大埔美精密機械園區1、2期已完成開發，水、電比較沒問題，建議開發大埔美第3期，以利爭取台積電進駐，籲翁章梁積極點。吳思蓉則說大湖農場很適合，強調嘉義縣的動作不能比別人慢。

翁章梁說，台積電設廠沒那麼容易，設廠關鍵在水和電，而嘉義縣有很多綠電，台積電有加入國際再生能源倡議組織RE100，相信是一大利基，另因應嘉義科學園區等產業園區，嘉義縣與中央有在討論設10萬噸的海水淡化廠，但如果台積電要來，用量不只10萬噸，像他參訪過南科，一滴水重複用9次，所以包括汙水處理場的回收水、再生水配置等要更完健全，不過，這都需要中央全力配合來解決。

「如果爭取得到最好」，翁章梁強調，嘉義縣會全力以赴，他已跟中央清楚表達爭取台積電落腳嘉義縣的意願，但中間存在很多變數，台積電也到很多縣市評估過，畢竟台積電是國際大廠，團隊有很強的主導性，其在台灣的布局是為了全世界，布局更有時間壓力，如一個地方短時間沒辦法配合，就會去找其他地 方，能不能成？決定主體在台積電。