台積電宣布放棄在龍科3期建置2奈米廠後，全台各縣市舉手瘋搶台積電進駐，包括台中、台南與高雄等縣市均招手盼獲青睞，新竹縣長楊文科27日也喊話台積電不必捨近求遠，新竹的竹科3期計畫就是最好的設廠所在。

台積電放棄於龍潭設置2奈米廠，各縣市瘋狂爭取台積電進駐，擁有南科的台南表示已準備好了，高雄更傳出要爭取1.4奈米投資計畫，台中也傳出1.4奈米製程將進駐中科2期。

對此，出身中科的楊文科表示，台積電不必捨近求遠，竹科3期計畫就在新竹。不過竹科3期在今年4月時，經內政部都委會第4次專案小組進行審議中，要求新竹縣政府重新審視計畫定位、評估多元開發方式、保留區內水圳、以及實質兼顧農牧需求等事項。

對此楊文科希望中央盡快通過都市計畫變更，讓竹縣早日完成土地徵收跟土地開發工作。楊文科表示，竹科3期土地屬於都市計畫內工業區，「名正言順」，希望中央好好思考，不要捨近求遠。他強調，只有新竹最適合設2奈米量產工廠，希望中央審慎考量。

竹科3期計畫範圍包括竹東鎮頭重里、二重里及三重里及柯湖里部分地區，主要計畫面積453.94公頃，依竹縣國土計畫草案計畫年期為2036年，土地使用規畫設產業專用區約92公頃、住宅區57公頃、商業區約3.7公頃、農業區42.7公頃，並畫設約148.8公頃公共設施用地，計畫推動預計採區段徵收方式進行開發。