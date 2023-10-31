屏東縣長周春米31日赴議會進行施政報告，有關台積電設廠進度，不少議員皆非常關注。（林和生攝）

台積電確定不進駐龍潭園區三期，原先1.4奈米新廠規畫將另尋新地，屏東縣政府在消息傳出後積極爭取，屏東縣議員們在縣長周春米31日赴議會進行施政報告強調，縣府已經做好準備、全力爭取。

屏東縣議員黃明賢直言，台積電若來屏東設廠，或許將成為翻轉地方年輕人命運的起點，不過從縣府多次強調屏東不缺水、不缺電的態度，他感到非常憂心；今年初就因久旱未雨，導致水情吃緊，加上核三廠是否延役？都攸關電力供應。

另包括高鐵南延、高雄捷運延伸屏東、屏南快道及屏東第二條東西向快速道路等交通建設，只有屏北二快稍有進展，其他可說是一事無成，非常憂心這樣的條件是否有足夠誘因獲得廠商青睞。

縣議員陳揚也要求縣長針對屏東提供的設廠潛力點讓縣民知曉，加上屏東重大交通建設每回選舉就喊得震天響，就以高鐵為例，何時動工都遙遙無期，希望這些都不是假議題。縣議員梁育慈建議，可以主動掌握對方需求，主動提案。

周春米在施政報告時表示，屏東科技產業園區擴區、熱帶農業特色產業園區、屏東科學園區正如火如荼招商中，期望盡早串起南台灣科技產業廊帶。

考量屏東南北狹長，完善的交通網路相當重要，目前針對縣內大型交通建設相關辦理進度，屏北快速道路第一工程已發包；高鐵延伸屏東以及屏東二快已進入二階環評；高鐵延伸屏東、屏南快速公路可行性研究報告已報交通部審查；恆春觀光鐵道已另案重啟可行性研究，周春米強調，將盡所能要求盡早動工，持續促請中央盡速完成可行性研究作業。

至於爭取台積電設廠進度，周春米說，爭取民間公司設廠與向中央爭取補助的程序不同，決定權是在對方，所有考量也都是公司內部機密，縣府只能就半導體產業分析，及台積電在其他地方設廠的條件來作為準備依據，從便捷交通、產業聚落等條件進行土地盤點，各縣市都各憑本事，希望獲得青睞。

她知道縣民都非常關心，縣府團隊也為此準備許久，所有人都張開雙手歡迎，但因為還未有具體成果，不會為了政治聲量而草率發布消息，她強調，屏東不缺水、不缺電，日照夠、土地單純，只是現階段能說明的部分不多，只能努力爭取。