屏東市一處刺青店29日遭人縱火，涉有重嫌的19歲許姓男子被逮後拒絕夜間偵訊，30日他在律師陪同下偵訊時自稱，自己患有憂鬱症，事後又強調，只是要給對方警告，沒想到鬧出人命，試圖避重就輕，警方訊後預計下午3時移送屏檢複訊。

29日清晨4時31分許，屏東市民享路的刺青店民宅1樓傳出火警，警消獲報緊急派員搶救，5時16分撲滅火勢，這場惡火造成28歲陳姓老闆娘送醫不治、30歲黃姓老闆重傷，警方不到10小時即逮人，全案朝公共危險及殺人等罪嫌偵辦。

許男偵訊時先強調自己患有憂鬱症，更拿出相關藥物佐證，警方事後調查發現，他不僅為有醫師證明，更未領有手冊，旁人怒斥，這人的精神根本比我們都正常。

店內員工事後認出許男說，他多年前曾到以前的刺青店找黃姓老闆刺青，就是他身上的半甲，不久前又想刺背後而上門，但經過討論，老闆決定不接他生意，雙方不歡而散，他才會還恨在心，進而縱火。

業界人士分析，若不是許男意見太多、很難搞，就是拿不出錢卻要求超過，否則送上門來的生意哪有不接的道理。由於目前黃姓老闆傷重仍在加護病房治療，警方正持續釐清縱火原因。