台積電宣布放棄進駐龍科，綠營猛批桃園市長張善政帶頭趕走科技大廠，行政院前院長蘇貞昌也酸「選對人很重要」。一句話引爆副市長蘇俊賓怒火，痛斥堂堂前閣揆把嚴肅的產業投資議題濃縮成一句政治口水，讓他嘆為觀止，直批是失態的發言，無怪乎外界對陳建仁的評價比蘇貞昌還高，更諷刺「蘇院長」若有心促成，就不會急著在選前宣布，把壓力轉嫁在台積電身上，而是會把配套做好做滿，讓企業無後顧之憂。

蘇俊賓晚間發文指出，國科會的開發案，桃園市政府自始至終都是想辦法積極配合辦理，經發局、地政局持續配合中央的政策和節奏與地方溝通，綠營卻用「張善政把台積電趕出去」這麼廉價的指控，但指控者卻拿不出任何一個具體的例子，他想請教：「桃園市政府究竟是如何把台積電趕出去的呢？」

蘇俊賓話鋒一轉將矛頭指向蘇貞昌，直指堂堂一個前院長，配合暗酸「選對人很重要」，能夠把這麼嚴肅的產業投資議題，濃縮成一句政治口水，這本事真的讓他嘆為觀止。

蘇俊賓說，國科會的重大政策，地方政府一起努力，地方政府如果不夠積極、不夠配合，還請國科會指教哪一個部分配合不夠，需要加強？

蘇俊賓也提到，大家深知，對國家這麼重要的產業投資，把企業推在第一線非常不合理，一個這麼大規模的科學園區擴建，本來就包含土地徵收、規畫，還有居民的溝通工作，包含可能的學校遷移都是重大項目，用水量、用電量的推估，甚至對於未來交通的衝擊，都要盤算在內，這本就樣地方政府和中央充分配合，過程中從來不以政治思維來看待。

蘇俊賓說，很遺憾前院長有如此失態的發言，憑良心說，他對陳建仁院長的評價比蘇貞昌院長高不少，這也是原因之一。

蘇俊賓也諷刺，「蘇院長」當時如果真心要成就促成台積電落腳龍科，也許不急著在選前宣布，把後續壓力加諸在台積電身上，而是先把相關的配套工作先做好，也許會更有幫助，感嘆今天看到蘇院長強調：「那是我宣布的耶」，讓他格外有感。