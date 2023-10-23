桃園市議員魏筠23日指出，藍營過去狂批基金會是「小金庫」，豈料張市府的觀旅局將斥資3500萬成立觀光基金會，她質疑局長周柏吟曾是傳媒公司董事長、堪稱是國民黨「網軍頭」，合理懷疑基金會是周柏吟的小金庫，光明正大將網軍基地設在市府。周柏吟嚴正駁斥，稱「網軍說」是子虛烏有，強調陸客不來後，都要靠市庫支應風管處維運，希望透過成立基金會導入民間力量，減輕市庫預算壓力，也增加維管銅像等業務的彈性作法。

魏筠說，觀光旅遊局新設「企畫暨國際科」，並在底下籌辦成立「財團法人桃園市觀光基金會」，市府除編列500萬籌辦外，還再編3000萬補助，而六都只有桃園市規畫成立觀光基金會，非六都縣市只有局長周柏吟曾任職的雲林縣政府有設立觀光基金會，「有沒有這麼巧？」

魏筠說，周柏吟過去曾擔任國民黨御用網軍公司「方和傳媒股份有限公司」董事長，是名副其實的「網軍頭」，現在轉身成為桃園觀旅局長並成立桃園市觀光基金會，從周的經歷和專長，合理懷疑是為了規避議會監督，讓網軍可以暗地運作，她質疑，施政報告上說企畫暨國際科跟觀光基金會，是為了「推動桃園各項觀光建設、服務及行銷，結合民間資源解決問題，共同促進桃園觀光發展，提升桃園觀光旅遊競爭力」，她強烈質疑，與原來觀旅局業務職掌有何不同。

魏筠認為，這時間點成立基金會，是為了設立防火牆，規避政府採購法監督，方便網路操作，她更直指，以前藍營議員舒翠玲、牛煦庭對於文化基金會、客家文化基金會異常嚴格，現在換成周柏吟要設立觀基會，必定承襲「雲林經驗」。

魏筠批評，張善政竟把觀光預算花在意識形態上，卻不重視實質的特色觀光發展，觀旅局明年編列8750萬整修兩蔣陵墓，而在北橫原民觀光建設僅願意花950萬，整整差9倍，強調北橫是復興區重要的觀光地區，而觀光也是原住民朋友重要的收入來源，直斥張善政不顧原民地區發展，只顧著搞意識形態。

周柏吟說，上任盤點觀光資源預算發現特別是景區預算不足，過去陸客來的時候，風管處園區是收支對列，門票收多少就支出多少，但陸客不來之後已連續5、6年以上都沒有收支對列的能力，過去鄭文燦任內是以市府預算支應風管處維運，也多次討論過如何改善，新市府希望透過成立基金會的方式，導入民間力量減輕府內市庫預算壓力，像是銅像維運上也需要更彈性做法，得靠基金會來執行，因此也積極編訂未來銅像捐贈跟管理辦法。

周柏吟說，像日本就有非常多相關的基金會或者是行政法人，跟民間合作來加強聯繫，透過與民間密切合作的手段與機構，包括未來的商演合作，以及場館經營不善的地點，都將優先藉由基金會來推動。至於「網軍說」周柏吟斥全都是子虛烏有，沒有辦法回答根本不存在的事情。