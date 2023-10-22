桃園市復興區長補選，由無黨籍蘇佐璽勝出，今天一早團隊展開車隊謝票。蘇認為，這次的勝選就是復興區民的勝選，強調過往的復興區地方色彩已經淡化，上任後第一件事，要成立青年專責單位，創造更多青年返鄉的條件，讓年輕人的活力與執行力，復興泰雅原鄉。

蘇佐璽表示，這次的參選沒有政黨資源，也沒有大咖人物站台，完全就是團隊一步一腳印的努力，用無黨籍身分投入選戰，避免區民先入為主對政黨有定見，順利當選也代表復興區民對政黨色彩的看法慢慢降低。

他說，要將選戰以來努力打拚的這股精神發揮在區政上，未來要向中央及地方政府爭取更多資源，推動復興區的建設以及發展。他也說，原鄉普遍問題就是青年人口外流，他上任後首要工作，要先成立青年事務的專責單位，期盼提供更多機會以及條件，讓青年返鄉也能有更多的可能與工作機會，希望泰雅青年也能好的想法以及執行力帶回復興區。

他也提到，復興區的觀光以及農產，要做扎根型與策略型的推動，包括成立在地的農產加工廠、建立農產品的行銷體系。另外，復興區雖然受限於地理環境，交通的便利性仍有待加強，在觀光面向也要注入更多的泰雅原鄉元素，打造復興區的獨特色。

蘇佐璽從擔任校長退休，30多年豐富的辦學經驗也成為勝選因素之一，他表示，教育方面需要產官學和部落4方合作，希望教育也要融入泰雅原鄉特色。