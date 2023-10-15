女星徐嬌曾在電影《長江七號》中，反串飾演周星馳的兒子而走入大眾視野，並因此獲得不少粉絲的喜愛，現已長成一位窈窕淑女的的她，也不時在社群上曬出美照，與網友們互動。近期，社群上有網友挖出徐嬌10歲時，剛踏入演藝圈的採訪片段，引發討論。

徐嬌因《長江七號》出演男主角「小迪」踏入演藝圈後，也陸續接受不少訪問。近期，有不少陸網網友挖出徐嬌10歲時期的相關採訪片段，從畫面中可見到她被問及「頭髮剪短、飾演男孩」後，提及自己有因頭髮問題而流淚過，不過轉念一想，指出：「頭髮一年可以長很長，但是機會我等一天，它就沒有了。」認為有機會擺在眼前就要好好把握，而這一席富有哲理的言論也震驚了不少網友，相關畫面在社群上瘋傳。

對此，徐嬌也被嚇得二次回應，其一是在網友的相關貼文下方留言：「能不能別吹我了，我害怕。」；其二則是轉發相關影片的採訪內容，表示：「別吹了，我媽就是這麼給我說的。」並一連附上三個抱拳的表情符號，表達自身震驚的心情。

貼文曝光後，不少網友們也紛紛笑回：「哈哈哈，這麼實誠，更喜歡妳了」、「姐姐的回答真的要笑死我了」、「徐嬌也太可愛。」此外，還有不少人大讚徐嬌當時的想法，表示：「你三觀超正的」、「雖然但是，10歲能聽懂、理解這段話已經很厲害了。」