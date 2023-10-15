周星馳（左）曾為宋康昊主演韓片《茅躉王》配音。（摘自IG）

韓國首位坎城影帝宋康昊日前到香港出席亞洲電影節，也驚喜與周星馳（星爺）合體！周星馳今（15日）無預警在IG發文曬出合照，除了表示將邀宋康昊演出新片《少林女足》外，還透露他們其實早在20多年前就有這層關係。照片曝光後，令網友激動表示「世紀同框」，也相當期待2人能真的合作。

周星馳在IG曝光了2張與宋康昊的合照，第一張是自己左上拿著紅牌與黃牌，並禮貌向對方伸出右手，他在文中提到「聽說宋太甚喜歡《少林足球》，小乘勢邀請宋先生參演《少林女足》球證（裁判員）一角，宋先生反問為何不是演球員？憑他演技演女足毫無難度！我醍醐灌頂，頓時開竅」；另一張則是2人一起拿著宋康昊主演韓片《茅躉王》的海報，他也說「如果是神級影帝宋康昊的粉絲，應該知道我們曾經隔空合作的《茅躉王》」，原來是指自己曾為《茅躉王》配音。

另外，宋康昊昨日也受邀到香港浸會大學擔任「大師班」特別嘉賓，與主持人林嘉欣與鍾雪瑩對談，他表示，演員生涯至今已30年，有時回顧自己的作品，總是覺得演得不夠好，不斷地想怎樣才可以做得更好，新片《誆世巨作：蜘蛛窩新宇宙》中飾演導演，他謙虛說，「20年前曾有人建議我當導演，但我自認完全沒這方面的才華」，並透露除了自己拍戲外，平時沒有其他嗜好，「問我老婆就會知道我在家中什麼都不做，覺得空閒的時候就需要好好休息。」