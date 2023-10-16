網紅拍攝抖音短片嘲諷原住民愛喝酒、不要臉，新北市議員宋雨蓁還發現該網紅是消防局義消、猛男月曆代言人，要求消防局要有懲戒處置。（新北市議員宋雨蓁提供／蔡亞樺新北傳真）

短影音軟體「抖音」相當熱門，新北市議員宋雨蓁今（16）日下午在議會質詢指出，網紅拍抖音短片嘲諷原住民愛喝酒、不要臉，充滿歧視，該網紅還是新北市消防局猛男月曆代言人，消防局應有所作為處置或懲戒。消防局長李清安表示，該網紅行為不代表整體消防局及義消，經聯繫影片已下架。

宋雨蓁表示，台灣社會多元包容但仍充斥各種歧視，網紅拍影片看似幽默詼諧，卻傳達令人不悅的內容，目前台灣反歧視法尚未通過，行政機關仍應以身作則，杜絕歧視影像、圖示甚至思想。

宋雨蓁說，抖音有奇怪的演算法，網紅用難笑誇張拍片博得關注，她前天收到一名女網友拍攝的抖音短片，提到「原住民只會喝酒，不會賺錢，「整天嘔吐給女人養不要臉」、「腦袋有洞嗎」等歧視性字眼，族人發現該名網紅是新北市消防局義消，還擔任過猛男月曆的代言人，損及消防人員形象已經不適任。

李清安回覆，消防局宣導科在上周五看到這個短片，經查該網紅並非消防人員，是消防救護志工，自媒體經營者可能有跟原住民交往等之類，他是不知道，但對整體消防人員來說很不得體，有聯絡到網紅，網紅已將影片下架也道歉。

宋雨蓁表示，邀請網紅當代言人不是消防局的錯，但網紅個人行為若在代言期間任何言行舉止傷害社會及新北市政府形象，行政機關應做出對應作為或懲處，消防局積極處理並盡速研議。李清安說，確實對原住民不尊重，短片僅代表網紅個人，不能代表消防局也不能代表義消。