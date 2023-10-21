電子煙禁用新法上路，但青少年受到社群媒體及同儕影響，自認抽電子煙不會有煙癮，甚至覺得抽菸才是型男象徵！高雄市衛生局為宣導青少年遠離吸菸危害及加強禁用電子煙，特別邀請當紅醫生網紅「蒼藍鴿」拍攝影片，希望透過社交媒體接觸正在吸菸的青少年遠離菸害！

高雄市衛生局邀請醫生網紅「蒼藍鴿」拍攝影片，宣導青少年遠離吸菸危害及加強禁用電子煙。（圖片來源：高雄市衛生局提供）

高雄市衛生局局長黃志中表示，電子煙在台灣的吸食人數越來越高，甚至以「果汁棒」、「維他命棒」等名義販售，在許多非法通路都能輕易取得，讓抽菸門檻不斷降低，對青少年健康危害相當大！今年《菸害防制法》新法上路，全面禁止包含電子煙在內的各式類菸品的製造、販賣等等，並將禁菸年齡提高至20歲。為了加強這項宣導，衛生局特別邀請網紅醫生「蒼藍鴿」拍攝宣導影片，透過青少年最常接觸的社交媒體平台，如YouTube、Facebook和Instagram等，讓青少年了解電子煙的迷思，及時戒菸讓自己生活更健康，菸一熄讓自己更有型。。

網紅醫生「蒼藍鴿」表示，年輕人接觸菸品主要受到同儕影響，認為身邊同學都在抽菸，只有一起抽才有團體歸屬感，甚至有錯誤的觀念認為抽電子煙相對較無害，或不會成癮等。雖然電子煙不像傳統紙菸燃燒菸草，而是使用霧化器加熱煙油後產生煙霧，但其中多數煙油含有數十種致癌物質，如甲醛、乙醛，甚至含有鉻、鎳等重金屬成分。此外，煙油中的溶劑也有機會導致電子煙肺傷害（EVALI），美國已有上千起案例，台灣甚至出現16歲患者。若不及時治療，可能嚴重影響呼吸功能，甚至導致呼吸衰竭或死亡。

「蒼藍鴿」強調，目前多項研究發現，吸入電子煙會增加腦部氧化壓力和發炎，進而降低專注力和記憶力，甚至影響青少年腦部發育，引發憂鬱症和其他精神疾病。他提醒年輕人應更謹慎，努力遠離菸害！

除了身體健康方面的誤解外，「蒼藍鴿」補充指出，許多人認為「電子煙沒有尼古丁，所以可以幫助戒菸？」但目前沒有任何研究證明電子煙對戒菸有幫助，甚至有不少人同時使用電子煙和紙菸，或是再去抽紙菸的案例不計其數。如果要戒菸，目前已經有經FDA核可的非尼古丁藥物和尼古丁製劑（如口嚼錠、口含錠、貼片等），這些都有實證真的能幫助戒菸。

高雄市衛生局也提醒，有關電子煙不會產生二、三手菸（煙）的觀點是錯誤的。多數電子煙含有尼古丁，容易造成尼古丁殘留。即使沒有尼古丁，電子煙油中的化學物質也相當多，高溫霧化會產生PM2.5懸浮顆粒和重金屬顆粒，即使不在封閉空間吸食，這些顆粒物質仍會殘留在衣物和其他物品表面，導致三手菸（煙）的危害。

高雄市衛生局及「蒼藍鴿」共同呼籲，除了積極稽查店家非法販售電子煙，並落實校園禁菸防治工作外，市民及青少年應拒絕所有菸品才能真正遠離菸害，如有戒菸需求，應尋求專業資源協助，或撥打免費戒菸專線0800-63-63-63洽詢。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。