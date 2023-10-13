刑事局與國際扶輪社等單位合作舉辦公益籃球賽暨街舞園遊會活動。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

刑事局與電豹女啦啦隊合作宣導反毒反詐。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

為有效防制民眾避免被害，落實「反毒」及「反詐」重點工作，刑事局不斷推動「識詐」及「識毒」觀念，並為了提升青少年犯罪預防觀念，強化法治觀念及自我保護意識，10月29日將在輔仁大學中美堂，與國際扶輪社第3522地區共同推動「反毒反毒識詐公益籃球賽暨街舞園遊會」活動，邀請全國青年學子踴躍報名參加，與刑事局作伙反毒反詐，把握現場與籃球球星及「浪LIVE電豹女孩」啦啦隊互動機會。

反毒識詐公益籃球賽暨街舞園遊會 「浪LIVE電豹女孩」現場與球迷互動

為擴大宣導廣度與深度，建構全民犯罪預防意識，賽前特於13日在刑事局偵防大樓1樓召開記者會，由刑事局副局長黃壬聰頒贈感謝獎牌給國際扶輪社3522地區總監許旭輝、浪直播旭瑞文化傳媒董事長王冠中，及電豹女啦啦隊（雲諾運動文教股份有限公司），以感謝其熱心公益推廣犯罪預防宣導精神，再由國際扶輪致贈反毒教具等宣導素材給警政單位運用推展識毒教育，營造公私結盟齊心反毒反詐意象。

記者會現場還邀請T1聯盟台啤永豐雲豹專屬的電豹女啦啦隊（Leopard Girls）應援熱舞，結合花式籃球及酷炫街舞表演，同時引領青年學子共同青春舞動參賽及反毒反詐宣誓，從正當管道培養正能量休閒活動、正面思考能力與團結運動精神。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！