員警以趣味遊戲宣導反詐騙求助專線165。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

婦幼隊以寓教於樂活動增強民眾自保及識詐能力。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

為響應10月11日「國際女孩日」，北市警察局婦幼警察隊特別邀請新住民家庭參加集章解任務活動，活動以性別平等、性騷擾防治及預防詐騙等主題設計遊戲，除提倡尊重與平等的價值觀念，也同時宣導詐騙犯罪的態樣，透過引導方式使其學習相關防範措施，提升人身安全意識。

婦幼隊員警藉由互動遊戲，讓參與者認識性別及權益平等的重要性，從小培養相互理解與包容正確觀念，進而保護及尊重他人身體及性自主權，以預防犯罪行為發生。

另外警方也以「假冒公務機關」詐騙手法來提醒，如接獲陌生來電告知「遭冒用身分」、「接收法院偽造公文」、「監管帳戶」等關鍵字，務必小心求證，先詢問對方單位、職稱、姓名等，並掛斷電話後向該單位查證或撥打165專線詢問，以保護人身及財產安全。

婦幼隊表示，透過 「國際女孩日」重視權益及安全環境的節日意義，舉辦寓教於樂活動，除為增強民眾自我防禦能力，也與新住民朋友共同宣揚社會安全和平等價值觀。