「Open House Taipei打開台北」即將在11月11日至12日登場，民眾可在48小時內免費參觀數雙北逾百地點。圖為望北茶亭。（文化局提供／蔡佩珈台北傳真）

「Open House Taipei打開台北」即將在11月11日至12日登場，民眾可在48小時內免費參觀數雙北逾百地點，透過導覽與體驗了解建築規畫及歷史脈絡，台北市長蔣萬安推薦，今年首度開放參觀台北市政府12樓劉銘傳廳，盼民眾能了解市政重大決策過程。他也提到，期盼大巨蛋、緊急應變中心都能列入「打開台北」的地點。

今年打開台北以「永續與對話」為核心，開放民眾免費參觀雙北逾百地點，以呼應「日日生活在此的人們，會希望台北成為一座怎樣的城市呢？」視角切入，空間選點包含「環境共生／會呼吸的城市」、「都市更新／宜居的生活處所」、「永續建築／設計實踐場域」等主題。

2023打開台北規畫5大亮點，在「打開城市中隱藏角落」亮點，開放陽明山上建築師私房空間lifelike、隱藏在唭哩岸隱密巷弄中的豪華朗機工等，且烏來是擁有溫泉與泰雅文化的區域，今年還串接10個「烏來山織道」，盼豐富民眾的族群視界。

蔣萬安表示，「打開台北」開放民眾走進各式空間，感受建築物內部規畫，並了解背後歷史知識，其實新市府上任後，也同樣希望打開更多空間，舉例來說，今年白晝之夜特別開箱市長室及台北市議會，是「開放政府」的體現。

他指出，今年「打開台北」首度開放台北市政府劉銘傳廳，盼讓市民了解每一次政大決策拍板過程，劉銘傳廳座位是環狀排列，各局處首長圍成一圈討論市政，令他想起學生時期參加球隊或社團，大家圍成一圈往同個目標向前邁進的回憶。

蔣萬安說，大巨蛋預計年底啟用，內部非常漂亮、一定會大家相當驚艷，期盼未來大巨蛋能成為打開台北的地點之一，另外，台北市每逢颱風，都會開設緊急應變中心掌握颱風走向、決定是否要放颱風假，希望此處也能加入打開台北的行列。