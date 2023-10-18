淡海輕軌二期計畫預計行經淡水中正路（淡水老街），民進黨新北市議員鄭宇恩指出，依照目前規畫人行道只有1米，加上列車長34公尺，衝擊當地居民路權，要求比照東京都電荒川線採單節車廂運行，對此，捷運局長李政安表示，車廂長度跟運量有關，二期淡海輕軌行經淡水，銜接到崁頂，預期人潮多，不過會針對議員意見檢討看看。

鄭宇恩說，淡海輕軌二期行經淡水老街，但沿途街廓距離有多處根本不到30公尺，一旦輕軌駛入一次可以擋住2個路口，太長的車廂對居民來說猶如龐然大物，嚴重影響在地生活模式與路權。

鄭宇恩舉例，日本人口密集，可以承接的旅客比我們多，但都電荒川線只有一節車廂，路線長度12.2公里，全程走完約53分鐘，相較淡海輕軌運行距離更長，平均每6至7分鐘一班，就是採單節運行，會視擁擠程度加開班次。

鄭宇恩盼捷運局仿照日本，能參考地方意見，積極洽台灣車輛公司客製化單一節或兩節形式的車廂，以期降低對淡水交通及景觀衝擊。

李政安說，淡海輕軌一天搭乘約4萬，尖峰時刻1800人，車廂長度與運量有關，勢必得這麼長，目前淡海輕軌二期規畫5車廂，離峰期班距拉長；如車廂變短，班次會變密集，不過對於單節車廂的營運模式，我們會再評估看看。

捷運局補充，淡海輕軌第二期路網因地方民意調整路線至河岸方案，目前正辦理修正計畫，並同步辦理環境影響差異分析及都市計畫變更作業。修正計畫已於今年6月8日第6次提報交通部審議，交通部於9月8日召開委員會審查，現正依委員會審查意見修正報告書，將儘速修正後提報交通部審議，預計修正計畫獲行政院核定通過後5年完工。環境影響差異分析於3月20日獲環境部同意備查。