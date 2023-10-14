2023年台北101登高垂直馬拉松賽，14日在台北101前廣場隆重舉辦開幕儀式，警政署長黃明昭特別身著反詐字樣服飾，與刑事局長周幼偉率領刑事局、信義分局及200名警察菁英參賽同仁，一起宣導識詐觀念。
鑑於詐騙手法不斷推陳出新，黃明昭及周幼偉不僅一大早到場，參與台北101登高馬拉松開幕儀式外，更帶領警察同仁到各攤位與工作人員及現場參賽選手宣導反詐騙資訊，信義警分局的「打詐台北隊」警察大頭寶寶也穿梭在活動現場， 給參賽選手加油打氣的同時，更不忘宣導防詐觀念，以顯警方對於防詐的重視。
信義警分局表示，勿輕信來路不明管道或是網路上能快速投資致富的廣告，更不要輕易點入網路投資廣告資訊或來路不明的簡訊附上的網址，把個人資料上傳，切記「網路談錢必有詐」，如果聽到、看到標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」、「專人代操」等字眼，就要小心防範，有任何疑問可立即撥打警政署反詐騙專線165，或加入165「趨勢科技防詐達人」LINE好友，時刻接受反詐騙新資訊。
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