台北101垂直馬拉松賽在因疫情睽違3年之後，14日回歸舉辦，吸引來自全球3,500名各界選手共襄盛舉，外貿協會董事長黃志芳也籌組2隊40人的企業隊參賽，黃志芳更以27分23秒好成績帶領全員完賽。

為了首次組隊參賽做足準備，賽前首先由專業健身教練進行體能訓練，教授體能配速及呼吸調整等攻略秘訣，随後於國貿大樓進行34樓的垂直路跑訓練，熟悉不斷旋轉的樓梯賽道挑戰。101垂直馬拉松賽事中，除了黃志芳完美示範好成績外，最速同仁則以25分20秒完賽。

貿協為推廣台灣精品搶攻國際賽事，每年辦理數場令人印象深刻的大型運動行銷活動，包括今年3月與世界棒球經典賽中華隊啦啦隊合作組成「台灣精品經典女孩」，以台灣獨特的應援文化吸引全世界球迷目光；8月於印尼辦理的「台灣精品愛心公益路跑」活動，甫結束的9月參與柏林馬拉松，籌組「Team Taiwan Excellence」參賽，都透過結合熱門運動，以運動行銷來展現臺灣產業的充沛活力。