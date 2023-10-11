台北101大樓今晚特地打上藍白燈，為世界和平祈願，畫面曝光後卻引起網友論戰，有人認為以巴衝突的風頭上，不用刻意打燈表態力挺哪一方，避免增加無謂的風險。但也有一派人持反對意見，台北101只是祈願和平，無須擴大解讀。

台北101今晚打上藍白燈，在IG發文寫道「台北101為和平祈願，為世界和平祈福。我們悼念失去的生命，也希望療癒的力量，讓和平與希望回歸。」

此舉引發PTT鄉民討論，不少人表示擔憂，「今天禮拜三通常101是顯示黃色，今天的藍白燈是刻意顯示的」、「想害台灣被阿拉花瓜嗎？」、「真心覺得101這次有夠白癡」、「不要涉入以巴這坑比較好」、「別人打宗教戰，我們不必表態吧」、「有夠蠢，根本不能這樣，改天被阿拉花瓜」、「人家幾代的恩怨了，沒事是在表什麼態」、「沒事淌渾水幹嘛…北七喔」。

但也有網友認為大驚小怪，「國際定調哈瑪斯是恐怖組織，怎麼站錯邊？」、「露個國旗支持和平就要阿拉花瓜？」、「以色列有設代表處當然ok」、「以色列正不正義我不知道，但姦殺平民開心裸屍遊街，處決人質，砍嬰兒頭的一定邪惡。在場有誰反對？」、「有國旗才是挺吧，不然藍色跟白色就是和平的意思而已，腦補喔」。

還有人將其比喻為總統大選走向，「明明就是代表藍白合」、「說不定在暗示藍白合」、「應該是101支持藍白合吧？」、「是政治暗號：今晚白藍合」、「宗教戰爭很可怕欸欸欸欸，拜託趕快說是藍白合」。