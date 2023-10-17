2024總統大選，藍白雙方因「如何選出最強總統人選」喬不攏，陷入談判僵局。對此，一份超過7000人參與的網路投票顯示，有6成人支持以民調決定人選，支持「民主初選」的僅有2成。

《中時新聞網》YouTube頻道今（17）日發起網路投票，詢問網友支持藍白以什麼方式整合，來挑戰目前民調持續領先的民進黨總統參選人賴清德，本次投票共有4個選項，分別為「開放式民調初選」、「民調定勝贏」、「無法判斷」、「2方法都不好，藍白再另想想」。

截至今日上午11點，「民調定勝贏」的支持度最高達64%，「開放式民調初選」則以20%支持排名第2，「2方法都不好，藍白再另想想」排名第3、有12%支持，「無法判斷」則吊車尾、僅5%投給它。

許多投票網友留言表示，「民調是最快也最直接的方式」、「辦初選投票，是當大家很有時間、不用上班嗎」、「都2023年了，可以用務實一點方式解決問題」、「民主初選不也是看民調嗎」、「國民黨沒有破釜沉舟的決心要打敗民進黨，處心積慮的拖只是歹戲拖棚」。