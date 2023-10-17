「藍白合」雙方對於「全民調」或「開放式民主初選」互有堅持，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨晚表態希望雙方在三天內第二次會面，立法院國民黨團總召曾銘宗今天受訪時表示，昨天晚上通知民眾黨，從昨天起算是明天到期，國民黨做足了誠意，希望坐下來好好談，一起努力達成下架民進黨的目標。

媒體詢問，要求三天內二次會面，是否會將對方一軍的意味？對此，曾銘宗表示，絕對沒有將一軍或射一箭，國民黨做足誠意，希望民眾黨坐下來好好談，達成下架民進黨的目標。最新民調有超過6成5民眾希望下架民進黨，希望民眾黨一起來實現這個目標。

曾銘宗強調，國民黨希望結合可以結合的力量，實現6成5民眾希望下架民進黨的最終目標，希望達成合作，鴻海創辦人郭台銘有意願的話，也可以一起來合作，結合所有非綠人士一起下架民進黨。

對於前總統馬英九於美東時間16日下午在美國紐約大學（NYU）發表演說，喊話部分美國人士「意圖把台積電當武器」，台灣人都非常不歡迎，對此，曾銘宗指出，台積電是早在國民黨執政時代培植出來的，是國家的重要資產、護國神山，現在民進黨執政7年半來，讓台灣成為世界上最危險的地方，希望蔡政府拿出具體措施把台積電留在台灣，美日德都要邀請台積電過去設廠，希望蔡政府應採行相關措施，把台積電留在台灣。