以色列、巴勒斯坦激進組織哈瑪斯衝突升級。一名滯留當地的台灣網友發文抱怨，因為目睹一枚飛彈從機場上空飛過，因此決定改機票提早離境，求助我外館人員，遭冷回「請你上網訂機票」。外交部發聲明駁斥，強調對於國人受困海外，駐外人員一定積極全力協助，沒有任何例外；對於不實說法，外交部深表遺憾。前大使介文汲表示，若外館有這種回答，以往基本上一定要查辦 、 一定要追究責任。

介文汲今(11日)在政論節目《新聞大白話》中表示，這次駐以色列代表處回答，自己去上網訂機票。他在外交部服務時，若外館有這種回答，基本上一定要查辦 、 一定要追究責任。因為這不是一個處理旅外國人在危急狀況、所謂急難救助的基本態度，而是要想辦法協助。因駐外館通常都跟相關的旅行社有一定的連繫，起碼要說幫忙試試看，不見得辦得成，但可以試試看。

介文汲接著指出，尤其現在是一個緊急狀態。如果是平常改機票，還可以說按照一般程序走。現在是已經打仗了， 他們在機場聽到爆炸聲，不向外館求助，去找誰求助呢？外館若給這種回答，以前外交部一定會查辦。

介文汲指出，更荒謬的是外交部居然還透過媒體放話，外交部同仁在危難當中，還在當地堅守崗位，還受到汙衊，說該做的事不做，外交部感到高度遺憾、深感痛心。介文汲不禁表示，外交部是什麼衙門啊，今天是拿納稅人的錢在外面工作，外交部是專制獨裁嗎？別人都不能對它有要求嗎？乾脆把打電話的人抓起來查辦，這是上樑不正下樑歪，問題就出在外交部主政的人。