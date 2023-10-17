以色列轟炸加薩

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周二（17日）凌晨在特拉維夫（Tel Aviv）宣布，美國總統拜登周三（18日）將訪以色列。

據CNN新聞網16日報導，拜登一直在慎重考慮，是否要在戰時訪問以色列。這次訪問充滿風險，而這可能象徵了美國對頂級盟友的戲劇性支持，同時也向相關區域其他國家發出警告，以防局勢升級。幕僚說，自從拜登相識40年的以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）周末邀他訪問後，這位白宮主人便表示很感興趣。

以軍奪回被哈瑪斯占領的加薩邊境基地

然而，美國總統訪問以色列風險不小。當布林肯周一在特拉維夫會見尼坦雅胡時，由於空襲警報響起，迫使兩人就地尋求掩護。布林肯說，美、以「已同意研擬一項計畫，使捐助國和多邊組織的人道援助能送到加薩平民手中」。他並強調，拜登在訪問期間，「將聽取以色列將如何在避免讓哈瑪斯得利的狀況下，讓人道援助盡快流向加薩平民，好將平民傷亡減到最低」。

布林肯同時警告，要是哈瑪斯利用任何方式，阻止平民獲取人道援助，甚至攫取援助，美國將率先譴責，並會設法這類事情再發生。